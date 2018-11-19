В Польше возобновили поиски украденной нацистами Янтарной комнаты

Поиски панелей, украшений и панно из Янтарной комнаты начались еще в 1967 году. В 1984 году после безрезультатных поисков всю операцию свернули.

Поиски украденной нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты возобновились в Польше в Мамерках. Об этом сообщило РИА Новости.

В лесу в районе Мамерок исследователи нашли дверь в засыпанном техническом колодце, которую никто не открывал со времен Второй мировой. Открыть дверь оказалось не так просто, так как в углу колодца за эти годы успело вырасти дерево. Сейчас дерево аккуратно срубили, вынули грунт, теперь остается только открыть дверь.

Поиски панелей, украшений и панно из Янтарной комнаты начались еще в 1967 году. В 1984 году после безрезультатных поисков всю операцию свернули. В 2016 и 2017 гг. в Мамерках уже проводились поисковые операции, однако они ни к чему не привели.

Ранее в Польше рассказали о возможном местонахождении Янтарной комнаты.

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