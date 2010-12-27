В Подмосковье мать оставила двухлетнего сына в камере хранения в супермаркете

Позже она утверждал, что ребенок сам туда забрался.

Мать оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения в супермаркете в Сергиевом Посаде, а сама пошла за покупками. Об этом сообщил портал "Подмосковье сегодня".

Плач малыша услышали сотрудники магазина. Они рассказали, что когда открыли шкафчик, ребенок был в истерике. Как рассказали посетители, мать мальчика настаивала на том, что ребенок сам туда залез, а ее отправил в магазин. При попытке что-то выяснить женщина просто схватила сына и убежала.

Следователи начали проверку по данному факту.

Ранее дети помогли спасти собаку, которая попала в канаву в Сертолово.

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