В Подмосковье мать оставила двухлетнего сына в камере хранения в супермаркете

Мать оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения в супермаркете в Сергиевом Посаде, а сама пошла за покупками. Об этом сообщил портал "Подмосковье сегодня".
Плач малыша услышали сотрудники магазина. Они рассказали, что когда открыли шкафчик, ребенок был в истерике. Как рассказали посетители, мать мальчика настаивала на том, что ребенок сам туда залез, а ее отправил в магазин. При попытке что-то выяснить женщина просто схватила сына и убежала.
Следователи начали проверку по данному факту.
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Фото: pixabay
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