Возбуждено уголовное дело.

В Подмосковье задержали курьера аферистов, лишивших пенсионерку квартиры и всех накоплений. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 75-летней женщине позвонил якобы работник Пенсионного Фонда с просьбой назвать паспортные данные для перерасчета ее трудового стажа. Затем ей позвонили якобы из органов безопасности и сообщили, что по ее паспортным данным осуществлен денежный перевод на территорию Украины. Чтобы избежать уголовного дела, пенсионерке рекомендовали снять с банковского счета 540 тысяч рублей и передать их курьеру.

В дальнейшем злоумышленники под предлогом того, что мошенники пытаются продать квартиру потерпевшей, уговорили ее сделать это раньше них, а полученные деньги аналогичным образом передать около 4 млн рублей через посыльного. Полицейские установили личность и местонахождение курьера. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полиция выявила на строящихся в Тюмени объектах 88 нарушителей миграционных правил.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА