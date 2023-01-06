Они вскрывали окна с помощью ножа и отвертки, забирались внутрь помещений, забирали деньги и личное имущество граждан.

В Подмосковье задержали двоих мужчин, подозреваемых в кражах из частных домовладений. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленники проникали в частные дома и хозяйственные постройки. Они вскрывали окна с помощью ножа и отвертки, забирались внутрь помещений, забирали деньги и личное имущество граждан. Сотрудниками уголовного розыска подозреваемые были задержаны. В ходе осмотра территории коттеджного поселка обнаружили часть краденого, приготовленного для продажи третьим лицам. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Ульяновской области задержаны 10 подозреваемых в обналичивании денег.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА