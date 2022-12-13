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В Подмосковье упал начиненный взрывчаткой беспилотник

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По предварительной информации, летательный аппарат был начинен взрывными зарядами M112.

В Подмосковье упал начиненный взрывчаткой беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 23 апреля в поселке Воровское неподалеку от Ногинска. По предварительной информации, летательный аппарат был начинен взрывными зарядами M112.

Также сообщается, что беспилотник похож на украинский UJ-22 Airborne. Его масса составила около 85 кг. Обломки дрона первыми заметили местные жители, позже они вызвали к месту специалистов и силовиков.

Ранее мы сообщали, что турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma выполнил первый полет без шасси.

Видео: Telegram / Mash

Теги: беспилотник, взрывчатка, подмосковье
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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