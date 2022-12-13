В Подмосковье упал начиненный взрывчаткой беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел 23 апреля в поселке Воровское неподалеку от Ногинска. По предварительной информации, летательный аппарат был начинен взрывными зарядами M112.
Также сообщается, что беспилотник похож на украинский UJ-22 Airborne. Его масса составила около 85 кг. Обломки дрона первыми заметили местные жители, позже они вызвали к месту специалистов и силовиков.
Ранее мы сообщали, что турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma выполнил первый полет без шасси.
Видео: Telegram / Mash
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