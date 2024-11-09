В Подмосковье девушка выжила, попав под электричку

МЖД распространили в социальных сетях кадры невероятного спасения девушки из-под состава.

На территории Московской области молодая девушка выжила, попав под состав электрички. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Московской железной дороги. Известно, что инцидент произошел еще 6 ноября в 17:18 по местному времени на станции Сергиев Посад. Поезд под номером 6234 проехался по пешеходу, которая на красный сигнал светофора прошла перед приближающимся транспортом. Однако потерпевшей удалось остаться в живых и даже практически не пострадать.

На этом видео – чудо, которое едва не стало несчастным случаем. 6 ноября на станции Сергиев Посад девушка в наушниках... буквально шагнула под состав. Казалось, исход очевиден. Но на этот раз – девушка осталась жива и почти не пострадала. сообщение МЖД

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Сергиев Посад Live