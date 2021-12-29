В Петербурге запустили строительство канализационной насосной станции для ИТМО Хайпарк

В Пушкинском районе ГУП "Водоканал" подключает научно-образовательный центр ИТМО к системам холодного водоснабжения и водоотведения.

В Петербурге стартовали работы по строительству канализационной насосной станции для ИТМО Хайпарк. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города сегодня, 5 февраля.

В Пушкинском районе ГУП "Водоканал" подключает научно-образовательный центр ИТМО к системам холодного водоснабжения и водоотведения. Специалисты выполнили 90% поставленных задач.

Чтобы подключить ИТМО Хайпарк к сетям, необходимо проложить свыше 22 км водопроводных и 19 км канализационных труб на Киевском, Красносельском и Рехколовском шоссе.

Планируется строительство и новой комплектной канализационной станции, глубина которой составит около 10,5 метров. Благодаря мощным насосам станция будет регулировать и направлять стоки на очистные конструкции Петербурга. Работы уже начались.

Отмечается, что благодаря подключению будет гарантировано водоснабжение территории центра, а также дальнейшее развитие Юго-Запада района, в том числе проект города-спутника Южный.

ИТМО Хайпарк Центр будет создан на участке, площадь которого составляет 112,7 га. Кампус будет состоять из трех научных центров, на базе которых будут работать 50 научных лабораторий международного уровня и не менее 5 инновационных производств. До 2024 года планируется возвести центр наук о жизни и здоровье, центр информационных технологий, центр фотоники, спорткомплекс, бизнес-инкубатор и ещё один корпус общежития. По плану, к 2027 году появятся центр обработки данных, еще один бизнес-инкубатор и социальная инфраструктура города-спутника.

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