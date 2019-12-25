В Петербурге закончился льготный препарат "Клобир" для женщин с онкологией

Одна упаковка такого препарата стоит 10-20 тысяч рублей.

В Петербурге закончилось льготное лекарство "Клобир" для женщин с раком груди. В начале июня была выдана последняя партия лекарств, закупленных за счет бюджета. По данным главы Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду!" Марины Шишкиной, чтобы самим покупать такой препарат, нужно более 40 тысяч рублей в месяц.



По данным Комитета по здравоохранению Петербурга, на льготные лекарства в год из бюджета требуется 18 миллиардов рублей. Треть этой суммы нужна для лекарства для онкобольных, при этом из бюджета выделено всего 10,85 миллиарда рублей.

Как сообщил "РБК-Петербург" вице-губернатор Олег Эргашев, Комитет по здравоохранению направил в Комитет финансов информацию о дополнительной потребности в средствах бюджета на закупку лекарств для льготных категорий граждан. При выделении средств будет закуплен и препарат "Клобир".

В случае отсутствия возможности получить лекарственный препарат "Клобир" вы можете обратиться к лечащему врачу для подбора альтернативной замены. Олег Эргашев, вице-губернатор

Ранее стало известно, что в России сократилось производство лекарств.

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