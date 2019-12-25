В России сократилось производство лекарств

С января по май этого года было выпущено 1,7 млрд упаковок.

В России производство лекарств в натуральном выражении за пять месяцев этого года сократилось на 9,2%. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование компании NC Pharma.

Так, с января по май 2021 года было выпущено 1,7 млрд упаковок. Этот показатель худший, начиная с 2018 года. Причем в 2019 и 2020 годах наблюдался рост.

При этом увеличились отгрузки производителей лекарств в денежном выражении. Они выросли на 25,9%, до 239,1 млрд рублей. Этот показатель стал лучшим, начиная с 2014 года. Для сравнения, в 2020 году он составил 189,8 млрд рублей.

В первую очередь сократилось производство безрецептурных лекарств, оно упало на 16%. А вот объем производства препаратов, которые выдают по рецепту, сократился на 1%.

Главный исполнительный директор компании "Озон фармацевтика" Андрей Горшков отметил, что данная динамика связана с изменением модели поведения потребителей. Дело в том, что из-за падения доходов россияне перестали в большом количестве покупать дешевые лекарства, предпочитать стали более дорогие аналоги. По этой причине уменьшается число проданных лекарств, но выручка растет.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что нет опасности столкновения космического мусора с МКС. Вероятность столкновения оценили как нулевую.

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