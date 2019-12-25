В Петербурге задержали похитивших 610 млн рублей у фирм в Узбекистане

Все задержанные заключены под стражу.

В Петербурге задержали троих иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

У дома № 7 по проспекту Римского-Корсакова задержали 38-летнего уроженца Самаркандской области и 40-летнюю уроженку Ташкентской области. Задержанные, работая гендиректором и консультантом по вопросам экономической безопасности в крупнейшей в Узбекистане фармацевтической компании, в период с 2015 по 2019 годы похитили $9,5 млн (или 610 млн рублей).

Также у дома № 24 на улице Моисеенко задержали 39-летнего гражданина Узбекистана. Его подозревают в том, что в 2015-2016 годах, работая в Ташкенте, он похитил около 11 млн рублей. Все задержанные заключены под стражу.

Ранее председателя ростовского "Водоканала" арестовали по делу о мошенничестве.

Фото: Piter.tv