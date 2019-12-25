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Председателя ростовского "Водоканала" арестовали по делу о мошенничестве
Сегодня, 12:46
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Председателя ростовского "Водоканала" арестовали по делу о мошенничестве

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Его заключили под стражу до 5 октября.

Ленинский районный суд санкционировал арест председателя совета директоров акционерного общества "Ростовводоканал" Георгия Светлицкого. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Отмечается, что в отношении Светлицкого заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". По версии Следственного комитета, ранее он вместе с группой лиц похитили более 200 миллионов рублей у водоканала и распорядились ими по своему усмотрению

Заседание суда по мере пресечения прошло 6 августа. Было принято решение заключить Светлицкого под стражу до 5 октября.

Ранее миллиардер Игорь Редькин попросил прощения у родственников мужчины, которого убил. 

Фото: Piter.tv

Теги: георгий светлицкий, мошенничество, ростовводоканал, ростовская область
Категории: Новости России, Лента новостей,

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