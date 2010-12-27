В Петербурге задержали детей, которые хотели пофотографироваться на железнодорожном мосту

Дети решили бесплатно прокатиться на крыше железнодорожного состава, но полиция была начеку.

Шестеро подростков задержаны при попытке помешать работе железнодорожного транспорта. Днем 3 ноября школьники решили устроить опасную фотосессию на мосту. Инициатива не осталась незамеченной сотрудниками транспортной полиции.

Известно, что дети собирались без билета пробраться на платформу Финляндского вокзала, а затем организовать фотосет, зацепившись за поезд и проехавшись с внешней стороны вагона. Один из участников “фотодвижения” не раз занимался подобными экстремальными развлечениями. Старшему из группы школьников 14 лет, младшему - исполнилось 9.

Сообщается, что инцидент произошел между станциями “Царское село” и “Детскосельская”. Ребята не успели осуществить задуманное: вместо снимков они получили разъяснительную беседу в Витебском отделе транспортной полиции. Лидер школьников помимо разговора получил административный протокол за действия, угрожающие безопасности движения. За остальных участников движения протоколы о неисполнении обязанности воспитания переданы родителям.