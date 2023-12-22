Праздник пройдет с 11:00 до 12:00 в световом зале.

На Финляндском вокзале 8 Марта пройдет праздничный концерт. Перед пассажирами выступит коллектив Дома народного творчества Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Железнодорожники поздравят женщин с праздником и вручат им подарки, а оркестр Детской школы искусств имени М.А. Балакирева под руководством заслуженного работника культуры РФ В.В. Никифорова исполнит любимые композиции. Играть для пассажиров будет оркестр духовых и ударных инструментов.

Мероприятие пройдет 8 марта с 11:00 до 12:00 в световом зале Финляндского вокзала.

Ранее мы писали, что 8 марта в Концертном зале Мариинского театра артисты Страдивари-ансамбля исполнят культовые классические произведения зарубежных и российских композиторов.

Фото: Pxhere