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На Финляндском вокзале 8 марта пройдет праздничный концерт
Сегодня, 11:33
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На Финляндском вокзале 8 марта пройдет праздничный концерт

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Праздник пройдет с 11:00 до 12:00 в световом зале.

На Финляндском вокзале 8 Марта пройдет праздничный концерт. Перед пассажирами выступит коллектив Дома народного творчества Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе  Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Железнодорожники поздравят женщин с праздником и вручат им подарки, а оркестр Детской школы искусств имени М.А. Балакирева под руководством заслуженного работника культуры РФ В.В. Никифорова исполнит любимые композиции. Играть для пассажиров будет  оркестр духовых и ударных инструментов. 

Мероприятие пройдет 8 марта с 11:00 до 12:00 в световом зале Финляндского вокзала.

Ранее мы писали, что 8 марта в Концертном зале Мариинского театра артисты Страдивари-ансамбля исполнят культовые классические произведения зарубежных и российских композиторов. 

Фото: Pxhere

Теги: 8 марта, концерт, международный женский день, праздник, финляндский вокзал
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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