Праздничный концерт Страдивари-ансамбля

Страдивари-ансамбль Мариинского театра – талантливое комьюнити музыкантов, играющих на струнных инструментах, созданных великими итальянскими мастерами XVII–XVIII веков: Николо Амати, Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери, Джованни Баттистой Гваданини и Маттео Гоффриллером.
В программе:
Штраус, Пуччини, Легар, Верди, Россини, Чайковский, Брамс, Морриконе.
Исполнители:
- Инара Козловская (сопрано)
- Сергей Скороходов (тенор)
- Артисты балета Мариинского театра
- Страдивари-ансамбль Мариинского театра
- Солист и дирижер – Лоренц Настурика-Гершовичи (скрипка).
Фото: Pxhere
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