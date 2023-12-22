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Праздничный концерт Страдивари-ансамбля
Сегодня, 19:00
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Праздничный концерт Страдивари-ансамбля

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8 марта в Концертном зале Мариинского театра артисты Страдивари-ансамбля исполнят культовые классические произведения зарубежных и российских композиторов. Начало мероприятия в 19:00. Возрастное ограничение 6+

Страдивари-ансамбль Мариинского театра – талантливое комьюнити музыкантов, играющих на струнных инструментах, созданных великими итальянскими мастерами XVII–XVIII веков: Николо Амати, Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери, Джованни Баттистой Гваданини и Маттео Гоффриллером.

В программе:

Штраус, Пуччини, Легар, Верди, Россини, Чайковский, Брамс, Морриконе.

Исполнители:

  • Инара Козловская (сопрано)
  • Сергей Скороходов (тенор)
  • Артисты балета Мариинского театра
  • Страдивари-ансамбль Мариинского театра
  • Солист и дирижер – Лоренц Настурика-Гершовичи (скрипка).

Фото: Pxhere

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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