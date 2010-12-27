В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в нападении на мигранта

Гражданина одного из среднеазиатских государств вечером 24 ноября неизвестные посадили в автомобиль ВАЗ у дома №74 на Бухарестской улице и увезли в лес.

В полицию Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о похищении человека. Полицейские задержали пятерых подозреваемых. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранительных органов, гражданина одного из среднеазиатских государств вечером 24 ноября неизвестные посадили в автомобиль ВАЗ у дома №74 на Бухарестской улице и увезли в лес. В лесополосе мигрант отдал 36 тысяч рублей под угрозой оружия. Пострадавшего оставили потом у станции "Ломоносовская".

По подозрению задержали троих мужчин и двух женщин. Возбуждено уголовное дело.

СКР в Петербурге завершил расследование о разбое 8-классников.

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