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В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в нападении на мигранта
Сегодня, 9:42
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nastya960

В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в нападении на мигранта

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Гражданина одного из среднеазиатских государств вечером 24 ноября неизвестные посадили в автомобиль ВАЗ у дома №74 на Бухарестской улице и увезли в лес.

В полицию Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о похищении человека. Полицейские задержали пятерых подозреваемых. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранительных органов, гражданина одного из среднеазиатских государств вечером 24 ноября неизвестные посадили в автомобиль ВАЗ у дома №74 на Бухарестской улице и увезли в лес. В лесополосе мигрант отдал 36 тысяч рублей под угрозой оружия. Пострадавшего оставили потом у станции "Ломоносовская".

По подозрению задержали троих мужчин и двух женщин.  Возбуждено уголовное дело.  

СКР в Петербурге завершил расследование о разбое 8-классников.

Фото: pixabay

Теги: лес, мигрант
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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