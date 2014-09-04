В Петербурге задержали более 40 человек по "барному делу"

По схеме сотрудники выявляли богатого и нетрезвого клиента.

Во вторник, 8 ноября, сотрудники ГУ МВД по Петербурге задержали более 40 человек на Рубинштейна. Дело передали СК России. Сегодня органы провели более 50 обысков, изъяли 4,5 млн руб. и 600 л контрафактного алкоголя. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.

В мошеннической схеме участвовали девять баров на Рубинштейна. По схеме сотрудники выявляли богатого и нетрезвого клиента. К нему направляли девушку, промомодель, которая предлагала выпить и угостить ее. Таккже в гаражах на улице Руставели злоумышленники организовали свое подпольное производство контрафактного алкоголя, который поставляли в данные бары.

Жертвами стали как минимум 11 мужчин, которые в период с августа 2021 года по июнь 2022 года отдали мошенникам в совокупности более 10,5 миллионов рублей. По данным сыщиков, потерпевших значительно больше.

Ранее с Рубинштейна увезли мужчину после удара "розочкой" в шею. Подозреваемым оказался консультант по саморазвитию.

Фото: Piter.tv