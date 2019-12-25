С Рубинштейна увезли мужчину после удара "розочкой" в шею

Подозреваемым оказался консультант по саморазвитию.

Петербуржец попал в больницу в тяжёлом состоянии после разговора с компаньоном, консультирующим по вопросам саморазвития. Об этом стало известно Piter.tv.

Во вторник, 19 июля, около часа ночи в полицию поступило сообщение о ножевом ранении рядом с пабом на Рубинштейна. Прибывший наряд задержал 34-летнего подозреваемого на месте. Было установлено, что он во время разговора ткнул бутылочной "розочкой" в компаньона и попал в шею. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее в Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство.

Фото: Piter.tv