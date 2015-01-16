В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство

Со слов потерпевшего, у дома 72 по Гражданскому проспекту в результате ссоры, возникшей на почве длящегося конфликта из-за долговых обязательств, 19-летний знакомый нанес ему несколько ударов ножом.

В Петербурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Калининского района 17 июля из медицинского учреждения поступила телефонограмма, в которой сообщалось, что около часа ночи со множественными телесными повреждениями самостоятельно обратился 30-летний гражданин среднеазиатской республики. Со слов потерпевшего, у дома 72 по Гражданскому проспекту в результате ссоры, возникшей на почве длящегося конфликта из-за долговых обязательств, 19-летний знакомый нанес ему несколько ударов ножом. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В понедельник, 18 июля, в 12:40 у дома 5 по улице Пушкинской в деревне Малое Карлино подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело "покушение на убийство".

Ранее в Левашово в заброшенном здании нашли скелетированные останки.

Видео: МВД