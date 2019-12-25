В Петербурге врачи спасли школьника, который получил смертельное ранение гарпуном

Несчастный случай произошел 18 июля на Валдае во время празднования окончания 9 класса. Ружье для подводной охоты выстрелило при зарядке и попало прямо в живот школьнику.

Медики петербургского Педиатрического медицинского университета спасли 16-летнего юношу, в живот которого попал гарпун ружья для подводной охоты. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Несчастный случай произошел 18 июля на Валдае во время празднования окончания 9 класса. Ружье для подводной охоты выстрелило при зарядке и попало прямо в живот школьнику.

Ранение, само по себе, смертельное. Если бы началось кровотечение в свободную брюшную полость, то из-за массивной кровопотери ребёнок бы погиб менее чем за час. Но в данном случае произошло кровотечение в забрюшинное пространство. Андрей Иванов, доцент кафедры хирургических болезней детского возраста Педиатрического университета, главный детский хирург Ленобласти

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Фото: gpmu.org