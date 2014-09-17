В городе выросло число заявок от поликлиник.

В Петербурге возобновляется проект "Подвези врача". Об этом в понедельник, 21 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

В Смольном рассказали, что медицинским учреждениям вновь требуется помощь автоволонтёров, поскольку выросло количество вызовов врачей на дом. В настоящий момент у медиков по 25-30 вызовов. Отмечается, что помощь врачам особенно требуется в Пушкинском, Колпинском и Петродворцовом районах.

Проект "Подвези врача" в Петербурге был создан в ноябре прошлого года общественной организацией автомобилистов "СПБ.АВТО" совместно с общественной организацией "Чистые Игры".

Ранее мы писали, что врачи рассказали о самых частых детских травмах в Петербурге.

Фото: Piter.tv