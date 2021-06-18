Врачи рассказали о самых частых детских травмах в Петербурге

Часто дети получают травмы в результате падения или наезда электросамокатов.

В пятницу, 18 июня, заведующая отделением городского Центра амбулаторной хирургии и травматологии больницы Марии Магдалины Елена Стародубцева в разговоре с "Петербургским дневником" рассказала, какие травмы чаще получают дети.

В Центр амбулаторной травматологии при Детской городской больнице №2 Марии Магдалины поступают дети, получившие травмы в результате падения или наезда электросамокатов, а также детей, упавших с тарзанок и получивших компрессионные переломы позвоночника на батутах. Также часто малышей кусают животные.

По словам специалиста, в сутки через травматологов и хирургов проходят до 110 человек.

На первом месте по тяжести травм стоят переломы конечностей и компрессионные переломы. Самыми травмоопасными считают батуты, гироскутеры и электросамокаты. Стародубцева отмечает, что детские шлемы безопасности скорее декоративные и не защищают от получения травм.

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Фото: Piter.tv