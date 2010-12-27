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В Петербурге выросло число маркированных вакансий
Сегодня, 12:18
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alexandra08
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В Петербурге выросло число маркированных вакансий

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В Северной столице есть около 1396 вакансий для людей с ограниченными возможностями.

В Петербурге стали чаще появляться вакансии для инвалидов. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе HeadHunter. Представители сервиса также отметили, что подобные предложения о работе стали расти во втором полугодии 2018 года.

На сегодняшний день в Северной столице есть около 1396 вакансий для людей с ограниченными возможностями. Это большая сумма, если учесть, что всего в стране 2462 предложения. Больше всего маркированных вакансий представлено в сфере продаж, IT и маркетинга.

Отметим, ранее мы писали о том, что пенсионеры и инвалиды Петербурга получат дополнительные права на льготы по капитальному ремонту.

Фото: pixabay,com

Теги: headhunter , вакансии для инвалидов , льготы , люди с ограниченными возможностями , устройство на работу
Категории: Новости СПб

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