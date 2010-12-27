Пенсионеры и инвалиды Петербурга получат дополнительные права на льготы по капремонту

Инициатива одобрена Правительством города.

Петербургские пенсионеры получат дополнительные льготы на взносы по капитальному ремонту. Идея депутата ЗакСа Александра Теттердинко уже поддержана губернатором города Георгием Полтавченко.

Как отмечает парламентарий, в социальный кодекс Северной столицы внесут изменения. Согласно новым правилам, по достижению 70-летнего возраста местные жители смогут получать денежную компенсацию на капремонт, в случае, если они проживают в квартире только с неработающими гражданами первой или второй группы инвалидности.

Госдума предоставила регионам новые возможности по введению льгот для неработающих пенсионеров, и нам следует ими воспользоваться отмечает инициатор предложения

Отметим, что сейчас в городском кодексе есть право на льготы для одиноких неработающих пенсионеров, а также семей, которые состоят только из пожилых людей.

Фото: Piter.tv