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Пенсионеры и инвалиды Петербурга получат дополнительные права на льготы по капремонту
Сегодня, 12:22
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lesjasap
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Пенсионеры и инвалиды Петербурга получат дополнительные права на льготы по капремонту

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Инициатива одобрена Правительством города.

Петербургские пенсионеры получат дополнительные льготы на взносы по капитальному ремонту. Идея депутата ЗакСа Александра Теттердинко уже поддержана губернатором города Георгием Полтавченко.

Как отмечает парламентарий, в социальный кодекс Северной столицы внесут изменения. Согласно новым правилам, по достижению 70-летнего возраста местные жители смогут получать денежную компенсацию на капремонт, в случае, если они проживают в квартире только с неработающими гражданами первой или второй группы инвалидности.

Госдума предоставила регионам новые возможности по введению льгот для неработающих пенсионеров, и нам следует ими воспользоваться

отмечает инициатор предложения

Отметим, что сейчас в городском кодексе есть право на льготы для одиноких неработающих пенсионеров, а также семей, которые состоят только из пожилых людей.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня

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