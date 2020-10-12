В Петербурге вынесли второй приговор по "делу онкологов"

Суд установил, что Добролеж похитила препараты для химиотерапевтического отделения городского онкодиспансера на сумму 11 491 254,43 рубля.

Во вторник, 17 мая, Кировский суд Петербурга назначил наказание Марии Добролеж в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года, а также штрафом в размере 300 тыс. рублей. Ее обвиняют в семи эпизодах мошенничества.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Добролеж, будучи начальником отдела снабжения ООО "Гарда-эскорт", действовала с ноября 2019-го по октябрь 2020 года в составе организованной группы. Суд установил, что она похитила препараты для химиотерапевтического отделения городского онкодиспансера на сумму 11 491 254,43 рубля.

Женщина признала вину полностью. С ней заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Напомним, в Петербурге расследуется уголовное дело о краже препаратов для онкобольных. Обыски прошли в 35 учреждениях. Накануне были задержаны 10 человек. Суд отправил под домашний арест медсестру Городского онкологического диспансера до декабря. Елена Сергейчик не отрицала обоснованность подозрения.

Ранее замглавы отделения ВООПИиК оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию ВС в Петербурге. Кононов не стал давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Фото: Piter.tv

