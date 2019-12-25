В Петербурге в сентябре построили 177 домов

В планах на конец 2021 года – сдача более 3 млн квадратных метров жилой площади.

В сентябре в Петербурге ввели в эксплуатацию 289 247,3 квадратных метров жилья, или 177 домов на 5 294 квартиры, включая индивидуальное строительство. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером по вводу жилья стал Пушкинский район. Здесь за сентябрь построили 51 дом на 1043 квартиры. В это число входит семь проблемных домов одного из крупнейших долгостроев Петербурга – ЖК "Вариант".

Следующим по объему ввода жилищного строительства стал Выборгский район. В частности, там сдали ЖК "Усадьба на Ланском", который строился с 2015 года.

На третьем месте оказался Невский район – 42 295,60 квадратных метров жилья, или один дом на 931 квартиру.

Также в сентябре ввели в эксплуатацию два детских сада в Красносельском районе, образовательную школу с бассейном в Курортном районе, несколько зданий завода по производству двигателей.

В планах на конец 2021 года – сдача более 3 млн квадратных метров жилой площади.

Фото: Piter.tv