В Петербурге в сентябре построили 177 домов

В сентябре в Петербурге ввели в эксплуатацию 289 247,3 квадратных метров жилья, или 177 домов на 5 294 квартиры, включая индивидуальное строительство. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Лидером по вводу жилья стал Пушкинский район. Здесь за сентябрь построили 51 дом на 1043 квартиры. В это число входит семь проблемных домов одного из крупнейших долгостроев Петербурга – ЖК "Вариант".
Следующим по объему ввода жилищного строительства стал Выборгский район. В частности, там сдали ЖК "Усадьба на Ланском", который строился с 2015 года.
На третьем месте оказался Невский район – 42 295,60 квадратных метров жилья, или один дом на 931 квартиру.
Также в сентябре ввели в эксплуатацию два детских сада в Красносельском районе, образовательную школу с бассейном в Курортном районе, несколько зданий завода по производству двигателей.
В планах на конец 2021 года – сдача более 3 млн квадратных метров жилой площади.
Фото: Piter.tv
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