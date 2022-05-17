В Петербурге в ноябре резко вырос спрос на дворников

В последний месяц осени бизнес Северной столицы предлагал работникам ручного труда зарплату в размере от 37,9 тыс. до 57,4 тыс. рублей.

За ноябрь компании Петербурга разместили 260 вакансий для дворников, что на 20% больше, чем в октябре. Об этом пишет "Ъ" в воскресенье, 3 декабря, ссылаясь на руководителя пресс-службы hh.ru СЗФО Марию Бузунову.

В последний месяц осени бизнес Северной столицы предлагал работникам ручного труда зарплату в размере от 37,9 тыс. до 57,4 тыс. рублей. В октября им обещали от 37,5 тыс. до 55 тыс. рублей.

Такой спрос провоцирует и буквально заставляет работодателей "подтягивать" предлагаемую зарплату и условия ближе к рыночному уровню, чтобы хоть как-то привлечь кандидатов. Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО

Кроме того, в Петербурге стали чаще искать механизаторов: в ноябре разместили 140 вакансий (+10%). Их зарплата остается на прежнем уровне.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала 2023 года в Северной столице начал расти спрос на психологов. По данным пресс-службы hh.ru, показатель вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Фото: Piter.TV