В Петербурге в ковидных стационарах получают лечение 5,4 тыс. жителей

В реанимации находятся почти 600 больных.

В Петербурге свободно 50% коек в больницах, где принимают пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 15 января.

Из 8 тыс. мест занято 5 444. Справку о выписке получили более 330 пациентов. Еще 338 новеньких привезли в стационары. Известно, что около 600 человек сейчас находятся в реанимации. Еще 328 петербуржцев подключили к аппаратам ИВЛ.

Карантин сегодня соблюдают более 1,6 тыс. жителей. За минувшие сутки в городе впервые привились 5,3 тыс. петербуржцев. Еще 14 тыс. жителей закончили цикл вакцинации. Напомним, что в Северной столице работает 190 пунктов вакцинации. Запасы препаратов составляют более 863 тыс. доз.

Ранее на Piter.tv: число заболевших COVID-19 в Петербурге продолжает расти.

Фото: Piter.tv