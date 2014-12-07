В Петербурге свободно 27% коек для больных коронавирусом

За сутки в стационары поступили 443 петербуржца.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 8 октября. Согласно документу, в Петербурге свободны 27,76% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом (накануне – 26,92%%).

Также в городе уменьшилось число госпитализированных с ковидом. За сутки в стационары поступили 443 петербуржца (накануне – 505 человек), а выписались 455 человек.

В настоящее время в больницах находятся 6 038 человек, из них 562 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 257 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 250 человек, в "Заре" – 605 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 139 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 28 548 человек.

Однако в Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В связи с этим городские стационары возобновляют прием больных ковидом. К примеру, Боткинская больница ежедневно принимает 60 пациентов с коронавирусом. Седьмой павильон "Ленэкспо" возобновляет прием больных COVID-19. Также для приема пациентов с COVID-19 задействуют новый корпус-трансформер больницы №33 в Колпино. Еще в двух петербургских больницах развернут койки для пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.tv