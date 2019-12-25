В Петербурге умерла переводчица и поэтесса Галина Усова

Петербурженку многие узнали как бабушку, продающую свои книги у "Политехнической".

В минувший понедельник, 18 мая, в Петербурге скончалась известная горожанам переводчица и поэтесса Галина Усова. Многим петербуржцам эта женщина стала известна как бабушка, продающая самостоятельно переведенные книги у станции метро "Политехническая".

О смерти женщины сообщили в группе "ВКонтакте", посвященной ее творчеству. До своего дня 89-го дня рождения Усова не дожила буквально пять дней. С момента знакомства с пожилой писательницей 7 лет назад и до ее кончины поклонники и просто неравнодушные петербуржцы организовывали с Усовой встречи, купили, издали и переиздали десяток ее книг.

Галина Усова родилась и выросла в Ленинграде. Переводила на русский язык Агату Кристи, Джона Рональда Руэла Толкина, Джорджа Байрона,Уильяма Вордсворта и Редьярда Киплинга.

Днем раньше в Петербурге скончался заслуженный артист РСФСР Адоль Хамзин.

Фото: Галина Сергеевна Усова / "ВКонтакте"