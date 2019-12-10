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В Петербурге скончался заслуженный артист РСФСР Адоль Хамзин
Сегодня, 11:17
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В Петербурге скончался заслуженный артист РСФСР Адоль Хамзин

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Хамзин служил Малому оперному театру и преподавал в Академии Русского балета имени Вагановой.

В воскресенье, 17 мая, в Петербурге из жизни ушел заслуженный артист РСФСР Адоль Хамзин. Артисту Малого оперного театра и профессору Академии Русского балета имени Вагановой было 86 лет. Об утрате сообщили на официальной странице Академии в Facebook.

Сегодня ночью на 87-ом году жизни скончался Адоль Сагманович Хамзин, выпускник Ленинградкого хореографического училища (1953, класс А.И. Пушкина), заслуженный артист РСФСР... Приносим соболезнования родным и близким.

говорится в сообщении.

Хамзин 22 года служил Малому оперному театру, а после этого долгое время работал на кафедре методики преподавания  классического и дуэтно-классического танца в Академии.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцы просят увековечить память Романа Шустрова.

Фото: Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой / Facebook

Теги: адоль хамзин, малый оперный театр, утрата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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