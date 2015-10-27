Петербуржцы хотят установить скульптуру в память о Романе Шустрове

Композицию планируют установить недалеко от Мариинского театра.

Директор кукольной галереи "ВахтановЪ" Ирина Мызина выступила с инициативой по установке скульптуры "Старушка с собачкой" Романа Шустрова. Она станет напоминанием об авторе.

Петербуржцы принимают участие в голосовании на сайте kultsled.ru. На данный момент более 1200 человек выступили "за". Композицию планируют установить недалеко от Мариинского театра: на пересечении улицы Лабутина и Прядильного переулка.

Фигура интеллигентной старушки в очках и с таксой на поводке ассоциируется у горожан с Петербургом.

Напомним, что 14 мая петербургский скульптор Роман Шустров скончался от коронавируса. Одна из самых узнаваемых его работ — "Петербургский ангел" в Измайловском саду.

Ранее мы сообщили, что скульптор Роман Шустров скончался в Мариинской больнице.

Фото: "Объединение кукольников Санкт-Петербурга" / ВКонтакте