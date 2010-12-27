В Петербурге учительница порезала ножницами кофту ученика

Мальчик слушал музыка в наушниках на ее уроке.

В Приморском районе Петербурга между учительницей и учеником одной из школ произошел конфликт. В итоге педагог порезала ученику одежду. Об этом сообщили школьники в социальных сетях.

Одноклассник пострадавшего мальчика рассказал, что тот тихо сидел в наушниках и никому не мешал. Учительнице не понравилось, что ученик игнорирует ее урок. Она решила прибегнуть к кардинальным мерам, а именно перерезать провода наушников, однако, случайно она порезал кофту. Ученик пытался отстоять свое право сидеть в наушниках, потому что он "родился в России".

Ранее п ропавшую студентку РГПУ нашли в СИЗО.

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