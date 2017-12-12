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В Петербурге три дня подряд будут работать ночные автобусы
Сегодня, 12:06
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Rybka123
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В Петербурге три дня подряд будут работать ночные автобусы

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Петербуржцы смогут передвигаться по наземным путям с 00 до 06 утра. 

Три ночи подряд в Петербурге будут ходить ночные автобусы. Такое решение приняло руководство "Пассажиравтотранс" в связи с празднованием Дня народного единства. 

Как отмечают представители ведомства, маршруты будут организованы по направлениям 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим станции метрополитена. Петербуржцы смогут передвигаться по наземным путям с 00 до 06 утра. 

Отметим, что в этом году День народного единства, который отмечается 4 ноября,  выпадает на воскресенье, поэтому понедельник также считается выходным. 

Ранее на Piter.TV: Еще одна авиакомпания начнет летать из Петербурга во Владивосток
Фото: Piter.TV

Теги: день народного единства , ночные автобусы
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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