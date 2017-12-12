В Петербурге три дня подряд будут работать ночные автобусы

Петербуржцы смогут передвигаться по наземным путям с 00 до 06 утра.

Три ночи подряд в Петербурге будут ходить ночные автобусы. Такое решение приняло руководство "Пассажиравтотранс" в связи с празднованием Дня народного единства.



Как отмечают представители ведомства, маршруты будут организованы по направлениям 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим станции метрополитена. Петербуржцы смогут передвигаться по наземным путям с 00 до 06 утра.



Отметим, что в этом году День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадает на воскресенье, поэтому понедельник также считается выходным.



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Фото: Piter.TV