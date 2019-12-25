В Петербурге суд отпустил под домашний арест обвиняемую в избиении своей бабушки

Отмечается, что домой подозреваемая отправилась ещё 24 апреля.

Калининский районный суд Петербурга изменил меру пресечения в отношении Ирины Васильевы, которая обвиняется в избиении своей бабушки. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, в воскресенье, 7 марта, в полицию Петербурга через номер "112" поступило сообщение от 25-летней девушки. Она рассказала, что ее бабушка 1939 года рождения упала и повредила глаз. Позже правоохранители выяснили, что бабушка вовсе не упала. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). А 25-летнюю подозреваемую поместили в изолятор.

Однако Калининский районный суд решил пересмотреть своё решение. Известно, что суд отпустил девушку под домашний арест до 7 июня 2021 года. Отмечается, что домой подозреваемая отправилась ещё 24 апреля.

Ранее мы писали, что суд продлил срок ареста подозреваемому в убийстве жены нефрологу.

Фото: Piter.tv