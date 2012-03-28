В Петербурге суд отказался снять запрет на снос торговых бань Екимовой

Застройщик ООО "Пегас" заявил, что фрагменты частично разрушенного здания на Малом проспекте П.С., дом № 4, вредят экологии.

В четверг, 5 мая, Куйбышевский суд Петербурга отказал застройщику в удовлетворении иска об отмене запрета на снос бывших торговых бань Екимовой. Они находятся в Петроградском районе города. Об этом рассказали градозащитники в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

Застройщик ООО "Пегас" (московский "Пик") заявил, что фрагменты частично разрушенного здания на Малом проспекте П.С., дом № 4, вредят экологии. Активисты добавили, что на вопрос о начале сноса застройщик сказал, что не помнит.

На заседании присутствовали сотрудники службы судебных приставов. Они подтвердили, что конструкции здания прочны на вид. Их нужно укреплять, а не ремонтировать, потому что трещин на фасаде нет. Следующее заседание пройдет 23 мая в Куйбышевском суде в 11:30. Также застройщик намерен подавать жалобу в Горсуд.

Напомним, что 19 апреля Куйбышевский районный суд принял решение о мерах предварительной защиты здания на Малом проспекте П.С.,4, однако 20 апреля снос продолжился.

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Фото: Telegram / SOS СПб СНОС