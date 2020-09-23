В Петербурге стали реже нападать на бригады скорой помощи

Также стало меньше вызовов без острой необходимости.

В прошлом году было зарегистрировано 62 противоправных действия против бригад скорой помощи. С 1 января по 22 сентября 2020 года таких случаев всего 29. В 2019 году пострадали 35 сотрудников бригад, в этом – 15. Также и уменьшилось количество заявлений в полицию: 57 и 24 соответственно. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков.

В прошлом году одно дело завершилось примирением сторон, второе направили в суд, одного мужчину, напавшего на медиков, приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% заработной платы.

Если раньше одной из главных проблем был отказ пропустить в потоке машин карету скорой помощи, то сейчас поведение людей тоже изменилось в лучшую сторону. Алексей Бойков

Также главный врач Городской станции скорой медицинской помощи отметил, что петербуржцы стали меньше вызывать скорую без острой необходимости.

При этом россияне стали чаще жаловаться на качество медпомощи.

Фото: Piter.TV