Россияне стали чаще жаловаться на качество медпомощи

Больше всего жалоб поступает в Москве, Подмосковье и Петербурге.

Количество обращений в Росздравнадзор от граждан, не удовлетворенных качеством оказания медпомощи, в последние годы растет. Больше всего жалоб поступает из Московского региона и Петербурга. Такие данные предоставила замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина.

Ирина Серегина отметила, что с каждым годом жалоб всё больше и пока что "переломить" эту ситуацию не получается.

Серегина призвала медицинских работников с большим вниманием относиться к своей работе, в том числе к взаимоотношениям с пациентом.

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Фото: Piter.TV