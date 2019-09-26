В Петербурге совершил посадку первый прямой чартерный рейс из Казани

На борту для пассажиров разыгрывали призы.

Первый чартерный рейс из Казани приземлился в Петербурге. Об этом сообщили в комитете по развитию туризма города сегодня, 30 апреля.

Прямо на борту для пассажиров прошел розыгрыш призов. Обладателями сувениров стали три человека. Кроме того, пассажиры получили туристические буклеты и карты Северной столицы.

Следующие рейсы из Казани в Петербург запланированы на 3 и 6 мая. По словам главы ведомства Сергея Корнеева, чартерная программа открывает больше возможностей для путешествий и делает поездки более удобными.

Ранее на Piter.tv: временное ограничение полетов в аэропорты Юга и Центральной России продлили до 19 апреля.

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