Требования касаются 11 воздушных гаваней по стране.

Временное ограничение полетов в аэропорты Юга и Центральной России продлили до 19 апреля. Об этом говорится в распространенном официальном сообщении от Росавиации.Известно, что существующие требования по ограничению рейсов будут соблюдаться как минимум до 03:45 часов утра по московскому времени до 19 числа. Ситуация затронет 11 отечественных воздушных гаваней.

Специалисты напомнили о том, что запрет на перелеты действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Воздушным пассажирским и грузовым перевозчикам предлагается выстраивать альтернативные маршруты, используя аэропорты таких населенных пунктов как Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва.

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Фото: Piter.tv