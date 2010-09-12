Фильм "Титан" Жюлии Дюкурно выйдет в российский прокат 28 сентября

На следующей неделе, 28 сентября, в кинотеатре "Формула кино Галерея" в Петербурге состоится всероссийская премьера фантастического триллера "Титан".
Зрители смогут по достоинству оценить триумфатора Каннского кинофестиваля – обладателя "Золотой пальмовой ветви". Работа французского режиссера Жюлии Дюкурно привлекла внимание критиков по всему миру.
Фильм повествует об автомобильной катастрофе, жертвой которой в детстве становится главная героиня кинокартины Алекса. Ей помогает выжить титановая пластина, вживленная в голову. Триллер о девушке и ее романе с машиной, после которого Алекса невероятным образом беременеет. Новость о беременности пробудила в героине неконтролируемую агрессию. Билеты можно приобрести здесь.
Ранее стало известно, что "Дюна" Дени Вильнёва стала лидером российского проката в выходные.
Видео: YouTube / NEON
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