Фильм "Титан" Жюлии Дюкурно выйдет в российский прокат 28 сентября

Премьера в Петербурге состоится 28 сентября в кинотеатре "Формула кино Галерея".

На следующей неделе, 28 сентября, в кинотеатре "Формула кино Галерея" в Петербурге состоится всероссийская премьера фантастического триллера "Титан".

Зрители смогут по достоинству оценить триумфатора Каннского кинофестиваля – обладателя "Золотой пальмовой ветви". Работа французского режиссера Жюлии Дюкурно привлекла внимание критиков по всему миру.

Фильм повествует об автомобильной катастрофе, жертвой которой в детстве становится главная героиня кинокартины Алекса. Ей помогает выжить титановая пластина, вживленная в голову. Триллер о девушке и ее романе с машиной, после которого Алекса невероятным образом беременеет. Новость о беременности пробудила в героине неконтролируемую агрессию. Билеты можно приобрести здесь.

Ранее стало известно, что "Дюна" Дени Вильнёва стала лидером российского проката в выходные.

Видео: YouTube / NEON