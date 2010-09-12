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Фильм "Титан" Жюлии Дюкурно выйдет в российский прокат 28 сентября

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Премьера в Петербурге состоится 28 сентября в кинотеатре "Формула кино Галерея".

На следующей неделе, 28 сентября, в кинотеатре "Формула кино Галерея" в Петербурге состоится всероссийская премьера фантастического триллера "Титан". 

Зрители смогут по достоинству оценить триумфатора Каннского кинофестиваля – обладателя "Золотой пальмовой ветви". Работа французского режиссера Жюлии Дюкурно привлекла внимание критиков по всему миру. 

Фильм повествует об автомобильной катастрофе, жертвой которой в детстве становится главная героиня кинокартины Алекса. Ей помогает выжить титановая пластина, вживленная в голову. Триллер о девушке и ее романе с машиной, после которого Алекса невероятным образом беременеет. Новость о беременности пробудила в героине неконтролируемую агрессию. Билеты можно приобрести здесь. 

Ранее стало известно, что "Дюна" Дени Вильнёва стала лидером российского проката в выходные.

Видео: YouTube / NEON

Теги: премьера, титан, фильм
Категории: Кино, Культура, Лента новостей, Новости СПб,

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