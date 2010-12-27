Петербургских социальных предпринимателей могут освободить от имущественного налога

Идею предложили два депутата ЗакСа.

Социальным предприятиям, которые помогают с работой уязвимым категориям населения, могут добавить еще одно приятное поощрение. Буквально в среду в ЗакСе Петербурга предложили поддерживать организации, обеспечивающих работой инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров, и приняли соответствующий законопроект. Сегодня же, 22 ноября, депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Анатолий Дроздов внесли проект закона об освобождении заботливых предприятий от налога на имущество.

Инициативу парламентариев поддержали на сегодняшнем заседании комитета по законодательству. Депутаты полагают, что социальным предприятия необходимы отличные от обычных организаций условия: аренда помещения, оплата коммунальных услуг, налоговые отчисления. Отмену имущественного налога депутаты посчитали хорошим шагом к развитию социально-ответственного предпринимательства в городе.

Также ЗакС Петербурга не будет увеличивать объем средств на зимнюю уборку.

Фото: Piter.TV