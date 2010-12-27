Социальные предприниматели Петербурга могут получить льготы

Законопроект об этом приняли сегодня.

Петербургские депутаты предложили поддержать социально-ответственные предприятия и организации, которые предоставляют работу гражданам социально уязвимой категории. Среди них инвалиды, многодетные родители, пенсионеры и предпенсионеры.

Соответствующий законопроект, одобренный комиссией, в третьем чтении приняли на сегодняшнем заседании ЗакСа Петербурга. Как отмечают инициаторы законопроекта, документ стал следствием принятого в минувшем июле федерального закона о социальном предпринимательстве. Если предприятие или организация способствуют решению социальных проблем и достигают полезные общественные цели, беря на работу людей из вышеперечисленных категорий в количестве не менее 50% от всего коллектива, то они могут считаться социальными. При этом доля уязвимых граждан в фонде оплаты труда должна составлять не меньше 25%.

Депутат Денис Четырбок напомнил, что в городе уже есть хорошие примеры социально-ответственного бизнеса. Например, Ассоциация социальных предпринимателей, в которой состоят уже пять организаций. Депутат призвал не ограничиваться определенными мерами поддержки и предлагать таким организациям льготы, повышение квалификации работников и информационную помощь.

Также на заседании депутаты решили судьбу производителей пальмового масла.

Фото: Piter.TV