Производители пальмового масла больше не будут получать льготы

Решение петербургских депутатов связано с вредностью продукта.

Сегодня, 20 ноября, петербургские депутаты окончательно поддержали инициативу о лишении производителей пальмового масла упрощенной системы налогообложения. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Законодательного Собрания. Если сейчас к изготовителям такого растительного масла применялась нулевая налоговая ставка, то с принятием новых условий эта ставка поднимется до 7%.

Депутат Денис Четырбок отметил, что подобное решение было принято во имя заботы о населении – так можно повлиять на потребление вредных продуктов, особенно если дело касается массового потребления.

Налоги на такие продукты полностью оправданы – отметил Четырбок

Пальмовое масло активно используется в производстве кондитерских и молочных изделий. Низкая цена растительного сырья позволяет устанавливать столь же низкие цены на продукты с его содержанием, а это привлекает потребителей. Однако продукты с пальмовым маслом зачастую представляют опасность для здоровья людей, если в изготовлении используется не пищевая версия масла, а техническая. Непригодное для приготовления еды масло может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Похожую идею рассматривают и на федеральном уровне.

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