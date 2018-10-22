В Петербурге сняли запрет на посещение детских домов и интернатов

Постановление подписала главный государственный санитарный врач города Наталья Башкетова.

Во вторник, 18 августа, стало известно, что Роспотребнадзор снял запрет на посещение петербургских детских домов и интернатов.

Главный государственный санитарный врач города Наталья Башкетова подписала документы. Посещение разрешат с 19 августа. Учреждения обязаны обеспечить дополнительные мероприятия по предупреждению распространения коронавируса.

Напомним, что за последние сутки ещё 157 петербуржцев заболели COVID-19.

Ранее мы писали, что в Петербурге оштрафовали детский лагерь за случаи коронавируса у сотрудников.

Фото: pixabay