В Петербурге снизилось число вакансий в двух отраслях

Менее востребованными в городе стали работники сферы IT и госслужбы.

За начало 2023 года в Северной столице уменьшился спрос на работников в сфере IT и государственной службы. При этом более востребованы сотрудники сферы науки и образования и домашний персонал. Об этом сообщили аналитики hh.ru со ссылкой на проведённое сервисом исследование.

В общей сложности рост числа вакансий наблюдается в 19 профессиях из 28. Сокращение спроса на профессионалов в сфере государственной службы оказалось наиболее заметным и достигло 75% по сравнению с концом 2022 года. Вакансий для работников сферы консультирования, IT-специалистов, персонал сферы безопасности стало на 19% меньше.

Кроме того, представители сервиса подчеркнули, что за первые 3 месяца 2023-его средняя зарплата в городе увеличилась до 65 тыс. рублей. При этом 44% горожан, ищущих работу, могут снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства.

Ранее: две трети петербуржцев считают, что найти работу по их специальности трудно.

Фото: Piter.TV