Две трети петербуржцев считают, что найти работу по их специальности трудно

Около 73% соискателей в Северной столице уверены, что на данный момент найти работу по их специальности сложно. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru.
Судя по результатам исследования, проблем с поиском вакансий в своей отрасли не возникает лишь у 18% опрошенных. Каждый третий опрошенный уверен, что найти работу в его сфере очень трудно, а 44% респондентов отметили, что проблема существует, но она не такая острая.
Наибольшие сложности с поиском работы оказались у профессионалов в сфере консалтинга и стратегического планирования (в трудностях признались 88%), работников сферы искусства и масс-медиа (85%), юристов и топ-м (82%) и топ-менеджеров.
Наиболее востребованными оказались специалисты сферы продаж (32%), медицины (29%), ретейла (29%), добычи сырья (28%) и рабочих специальностей (26%).
Ранее мы сообщили о том, что число вакансий для школьников возросло в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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