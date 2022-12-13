Две трети петербуржцев считают, что найти работу по их специальности трудно

Проблемы не возникает только у 18% респондентов.

Около 73% соискателей в Северной столице уверены, что на данный момент найти работу по их специальности сложно. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru.

Судя по результатам исследования, проблем с поиском вакансий в своей отрасли не возникает лишь у 18% опрошенных. Каждый третий опрошенный уверен, что найти работу в его сфере очень трудно, а 44% респондентов отметили, что проблема существует, но она не такая острая.

Наибольшие сложности с поиском работы оказались у профессионалов в сфере консалтинга и стратегического планирования (в трудностях признались 88%), работников сферы искусства и масс-медиа (85%), юристов и топ-м (82%) и топ-менеджеров.

Наиболее востребованными оказались специалисты сферы продаж (32%), медицины (29%), ретейла (29%), добычи сырья (28%) и рабочих специальностей (26%).

Ранее мы сообщили о том, что число вакансий для школьников возросло в Петербурге.

Фото: Piter.TV