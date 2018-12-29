В Мариинской больнице в 71 год скончалась олимпийская чемпионка Балдычёва

Нина Викторовна Балдычёва - советская лыжница.

В Мариинской больнице в возрасте 71 года скончалась олимпийская чемпионка Нина Балдычева. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Северной столицы.

Женщина скончалась в воскресенье, 27 января. Нина Балдычева в 1970 году принимала участие в чемпионате мира в городе Высокие Татры (Чехословакия). На тех соревнованиях она заняла первое место в эстафете и третье в гонке на 5 километров.

Через лет спортсменка стала чемпионкой на в Олимпийских играх в австрийском городе Инсбрук в эстафете 4x5, там же она получила бронзу за гонку на 5 километров.

И уже а 1980 Балдычева взяли серебряную медаль в эстафете на Олимпиаде в американском городе Лейк-Плэсид.

Фото: Федерация лыжных гонок России



