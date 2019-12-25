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В Петербурге рок-музыканта и инженера обвиняют в педофилии
Сегодня, 19:45
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smirenny

В Петербурге рок-музыканта и инженера обвиняют в педофилии

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До этого задержали работника научно-исследовательского судна и охранника автостоянки.

Как стало известно, в Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в деле о педофилии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов. 

Полиция задержала 33-летнего рок-музыканта и 37-летнего инженера (уроженец Эстонии). Одного из мужчин обвиняют в двух эпизодах преступлений по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, а также в трёх эпизодах по статье о половых сношениях с лицом, не достигшим 16 лет. Второго преступника обвиняют также по двум статьям. Их арестовали до 30 июля.

Напомним, что 31 мая в Петербурге задержали педофилов, которые годами насиловали детей. Полиция задержала работника научно-исследовательского судна и охранника автостоянки. Благодаря изъятым видеоматериалам порнографического характера с участием пострадавших детей, удалось найти еще двух соучастников дела.

Ранее мы писали, что в Буграх произошла "жесткая авария" с пострадавшими.

Фото: Piter.TV

Теги: дело о педофилии, обвинение в педофилии, педофилия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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