В Петербурге рок-музыканта и инженера обвиняют в педофилии

До этого задержали работника научно-исследовательского судна и охранника автостоянки.

Как стало известно, в Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в деле о педофилии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Полиция задержала 33-летнего рок-музыканта и 37-летнего инженера (уроженец Эстонии). Одного из мужчин обвиняют в двух эпизодах преступлений по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, а также в трёх эпизодах по статье о половых сношениях с лицом, не достигшим 16 лет. Второго преступника обвиняют также по двум статьям. Их арестовали до 30 июля.

Напомним, что 31 мая в Петербурге задержали педофилов, которые годами насиловали детей. Полиция задержала работника научно-исследовательского судна и охранника автостоянки. Благодаря изъятым видеоматериалам порнографического характера с участием пострадавших детей, удалось найти еще двух соучастников дела.

Ранее мы писали, что в Буграх произошла "жесткая авария" с пострадавшими.

Фото: Piter.TV