В Петербурге проживают 8,5 тысяч жертв политических репрессий

Город оказывает им небольшую, по словам главы комитета по социальной политике, материальную поддержку.

На данный момент в Петербурге проживают около 8,5 тыс. жертв политических репрессий. Такую цифру назвал председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков на пресс-конференции в "ТАСС", передал корреспондент Piter.TV. Он отметил, что оправдывать репрессии нельзя.

На следующей неделе, 30 октября, будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий. Памятный день был утвержден в 1991-м году. В честь этого в городе будут проводиться мероприятия. Так, например, запланировано возложение венков у Соловецкого камня у станции метро "Горьковская", поездка в Левашовскую пустошь, где захоронено более 70 тыс. расстрелянных граждан, панихида по погибшим на Ржевском полигоне, чтения имен политзаключенных и так далее.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов отметил, что несмотря на то, что на государственном уровне закреплено осуждение репрессий и поддержание памяти о тех страшных событиях, работа по этому направлению идет не столь активно. В качестве примера он привел памятник на Воскресенской набережной, за которым нет должного ухода, и звонницу на Левашовском кладбище, которая пришла в негодность. 30 октября она участвует в акции "Колокол памяти". При посещении мероприятий Шишлов напомнил о необходимости соблюдения мер в период пандемии коронавируса и пожелал пожилым гражданам здоровья.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Смольном пообещали разобраться с ситуацией со снятыми памятными табличками на Рубинштейна.

Фото: Википедия