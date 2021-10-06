Петербуржцы почтили память жертв политических репрессий в саду Фонтанного Дома

Жители города прочитали небольшие стихотворения собственного сочинения.

В эти минуты во дворе Фонтанного дома вспоминают репрессированных ленинградцев. Традиционная акция "Хотелось бы всех поимённо назвать" проходит в День памяти жертв политических репрессий. Наш корреспондент побывал на мероприятии.

Люди выходят по очереди, но не просто читают имена. Некоторые рассказывают небольшие стихотворения собственного сочинения, вспоминают истории про родственников, цитируют слова советских и русских классиков о периоде террора.

Крестьяне и защитники блокадного Ленинграда, известные поэты и первые лица обкома, представители малых народов - в списке репрессированных звучат истории разных людей, объединённых общей исторической трагедией.

Видео: PiterTV